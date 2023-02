Brest : Islam Slimani transféré à Anderlecht

Nous vous l’avions annoncé en exclusivité. Après seulement six mois passés à Brest, Islam Slimani (34 ans, 1 but en 16 matches de Ligue 1) quitte le Finistère pour rallier la Belgique et Anderlecht.

La suite après cette publicité

«Le Stade Brestois s’est mis d’accord avec Anderlecht pour le transfert d’Islam Slimani. Le Stade Brestois souhaite bonne chance à Islam pour la suite de sa carrière», indique le club breton.

À lire

Islam Slimani vers Anderlecht