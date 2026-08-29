AC Milan : les adieux de Leão avant de décoller pour Istanbul

Rafael Leão a fait ses adieux à l’AC Milan avant de prendre la direction de la Turquie. À l’aéroport, l’attaquant portugais a regretté de ne pas avoir pu saluer les supporters milanais directement sur le terrain. « C’est une période difficile. J’ai dit au revoir à mes coéquipiers après sept années passées ensemble. Ils m’ont toujours aidé à progresser et m’ont montré ce que signifie évoluer au plus haut niveau, représenter un grand club comme l’AC Milan. Mais le moment est venu de se dire au revoir. J’aurais aimé le faire différemment, en beauté, peut-être en foulant une dernière fois la pelouse devant les supporters, qui m’ont tant soutenu, surtout dans les moments difficiles. Je ferai assurément partie de l’histoire du club, car je sais ce que j’y ai accompli. Je garderai dans mon cœur tous ceux qui m’ont aidé, je tiens simplement à leur dire merci. »

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« « Qui remercier ? Tous ceux qui ont porté les couleurs du Milan AC m’ont aidé. C’est la vie, c’est un cycle. Même si ça ne s’arrête pas là, le Milan AC continuera à accomplir de grandes choses pour ses supporters. L’important, c’est que le Milan AC soit au sommet et continue de gagner. Je leur souhaite le meilleur. Je voulais être sur le terrain et dire au revoir aux supporters mais ce n’était pas possible. J’ai beaucoup pleuré. C’est normal. Je suis très émue. L’important, c’est que Milan continue à gagner. Je leur souhaite le meilleur», a confié l’international portugais, qui a souhaité le meilleur à Milan et assuré qu’il continuerait à suivre le club. Le Portugais a également tenu à remercier les supporters pour leur soutien au cours de son aventure milanaise.