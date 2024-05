Chelsea confirme le départ de Mauricio Pochettino !

Sans surprise et comme cela avait été annoncé par la presse anglaise plus tôt ce mardi, l’entraîneur argentin, Mauricio Pochettino, a été remercié d’un commun accord avec la direction de Chelsea. Le club londonien, insatisfait du manque de progression de l’équipe sur les 12 derniers mois, a décidé de taper du poing sur la table. Un nouvel entraîneur va donc prendre les rênes des Blues dans les prochaines semaines. L’Argentin de 52 ans quitte Stamford Bridge avec un bilan de 26 victoires, 11 nuls et 14 défaites en 51 rencontres dirigée : «Le Chelsea FC peut confirmer que le Club et Mauricio Pochettino ont convenu d’un commun accord de se séparer». Chelsea a conclu sa saison de championnat à la 6ème position avec néanmoins de belles épopées en coupes nationales avec une demi-finale en FA Cup et une finale en Coupe de la Ligue. L’heure est donc arrivée au changement pour la troisième version du Chelsea sous BlueCo.

La suite après cette publicité

Les directeurs sportifs Laurence Stewart et Paul Winstanley ont déclaré : «au nom de tout le monde à Chelsea, nous aimerions exprimer notre gratitude à Mauricio pour son service cette saison. Il sera le bienvenu à Stamford Bridge à tout moment et nous lui souhaitons le meilleur dans sa future carrière d’entraîneur», est-il écrit dans la suite du communiqué officiel publié sur le site du club. L’entraîneur argentin va donc devoir se chercher un nouveau club, tandis que Chelsea s’est déjà mis à la conquête de son futur tacticien. Le mariage n’a jamais parfaitement pris entre le club et l’ancien coach du PSG et de Tottenham. Pourtant la nouvelle propriété a mis les moyens pour offrir à l’Argentin et son staff l’effectif le plus compétitif possible. En effet, arrivé à la tête du club en juin 2022, le milliardaire américain, Todd Boehly, a cassé sa tirelire pour attirer les plus grandes pépites du football européen et avait choisi quelques mois plus tard, Mauricio Pochettino, pour prendre la succession de Graham Potter après l’intérim de Frank Lampard sur le banc des Blues. Mais malgré ces millions dépensés sur les différents mercatos, l’entraîneur argentin n’a jamais su guider le club londonien jusqu’aux sommets de la Premier League..