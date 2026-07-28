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Le Mans : Rayan Bamba arrive en prêt du Stade Rennais

Par Kevin Massampu - Jordan Pardon
1 min.
Rayan Bamba @Maxppp

Prêté la saison passée à l’AS Nancy Lorraine où il a disputé 20 rencontres en Ligue 2, Rayan Bamba va être de nouveau prêté par le Stade Rennais. Selon nos informations, le latéral droit âgé de 22 ans est sur le point de prolonger son bail avec le club breton, l’actuel expirant en juin 2027, avant de filer au Mans pour la saison à venir.

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En bouclant l’arrivée du natif de Paris, Patrick Videira et les Manceaux enregistreraient alors leur 4e recrue de l’été, après les venues de Bilal Brahimi, Yasser Larouci (libres) et de Louis Mafouta en provenance de Guingamp. Un mercato très animé donc du côté du Mans, en quête de renforts pour son retour en Ligue 1, après 16 ans d’absence.

Pub. le - MAJ le
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