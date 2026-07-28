Le Mans : Rayan Bamba arrive en prêt du Stade Rennais

Prêté la saison passée à l’AS Nancy Lorraine où il a disputé 20 rencontres en Ligue 2, Rayan Bamba va être de nouveau prêté par le Stade Rennais. Selon nos informations, le latéral droit âgé de 22 ans est sur le point de prolonger son bail avec le club breton, l’actuel expirant en juin 2027, avant de filer au Mans pour la saison à venir.

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#LMFC 🔴🟡 c’est en excellente voie pour le prêt de Rayan Bamba au Mans



Le latéral de 22 ans devrait débarquer pour un an, une fois sa prolongation actée du côté de Rennes pic.twitter.com/1gXnSw2i9a — 𝙅𝙤𝙧𝙙𝙖𝙣 (@PJordan__) July 28, 2026

En bouclant l’arrivée du natif de Paris, Patrick Videira et les Manceaux enregistreraient alors leur 4e recrue de l’été, après les venues de Bilal Brahimi, Yasser Larouci (libres) et de Louis Mafouta en provenance de Guingamp. Un mercato très animé donc du côté du Mans, en quête de renforts pour son retour en Ligue 1, après 16 ans d’absence.