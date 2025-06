PSG : un grand d’Europe veut acheter Gonçalo Ramos

Le Portugal Saint-Germain. Samedi soir après la victoire en Ligue des Champions, Vitinha a partagé un cliché des quatre footballeurs lusitaniens du PSG dans les vestiaires. En effet, le milieu de terrain a pris la pose avec la Ligue des Champions et ses compatriotes et amis Nuno Mendes, João Neves et Gonçalo Ramos. Concernant ce dernier, il a de très fortes chances de quitter la colonie portugaise du club de la capitale cet été. Recruté en 2023 sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 80 M€, dont 15 de bonus, il a été rapidement acheté définitivement par les pensionnaires du Parc des Princes.

Lors de sa première saison, l’ancien de Benfica a connu des hauts et des bas. Il a terminé avec un bilan de 14 buts et 1 assist en 40 apparitions toutes compétitions confondues, lui qui était dans l’ombre de Kylian Mbappé, tout en étant aussi en concurrence avec Randal Kolo Muani. Malgré ses difficultés sous les ordres de Luis Enrique, qui n’est pas un fan absolu de son profil, Gonçalo Ramos a souhaité repartir du bon pied en 2024-25. Mais il s’est blessé à la cheville et a manqué 92 jours de compétitions, soit 20 matches.

La Juve drague Gonçalo Ramos

Ce qui ne l’a pas empêché de marquer 18 buts et de donner 6 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues dont seulement 16 en tant que titulaire. Remplaçant aux yeux de Lucho, qui lui a préféré Ousmane Dembélé, le joueur de 23 ans a dû se contenter des miettes. Une situation peu évidente à vivre pour cet attaquant, qui serait titulaire dans de nombreux clubs. Mais à Paris, son avenir semble bouché. D’autant que plusieurs médias français annoncent ces derniers jours qu’il n’entre pas dans les plans du club pour la saison prochaine.

Ce mardi, la Gazzetta dello Sport annonce que la Juventus est prête à bondir sur cette occasion. Déjà évoquée par le passé, cette piste est toujours d’actualité selon le média au papier rose, qui indique que la Vieille Dame apprécie beaucoup son profil. Grâce à ses bonnes relations avec le PSG, notamment après le prêt de Randal Kolo Muani, la Juve estime pouvoir récupérer le Portugais pour environ 50 M€. Un jeune élément, avec un salaire moins important que RKM et qui peut être un super coup si on lui donne l’occasion de s’exprimer. Il est aussi moins cher qu’un Viktor Gyökeres, qui est aussi courtisé. Affaire à suivre…