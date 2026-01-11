Menu Rechercher
Commenter 14
Ligue 1

Rennes a bouclé sa première recrue de l’hiver

Sixième de Ligue 1 malgré un retard à l’allumage, le Stade Rennais revient fort depuis quelques semaines. Candidat aux places européennes, le club breton aimerait se renforcer et semble enfin tenir son premier renfort de l’hiver.

Par Aurélien Macedo
2 min.
Szymanski @Maxppp

Les dernières semaines se passent bien pour le Stade Rennais. Depuis l’ultimatum adressé à Habib Beye, l’ancien coach du Red Star a relevé la barre avec 7 victoires sur les 9 derniers matches disputés par son équipe. Sorti du milieu de tableau, le Stade Rennais est désormais sixième à deux points du podium après sa belle victoire acquise à Lille (2-0) samedi dernier. Mais voilà, tout n’est pas forcément parfait au sein du club breton et quelques ajouts qualitatifs feraient du bien.

La suite après cette publicité

Et si la piste menant au milieu offensif argentin de Manchester City Claudio Echeverri (20 ans) ne se fera pas, les Rennais vont bien accueillir un nouveau meneur de jeu. Également suivi par l’Olympique Lyonnais, le milieu offensif polonais Sebastian Szymanski a séduit le Stade Rennais. Le joueur de 26 ans né à Biała Podlaska compte 50 capes (6 buts) avec son pays et dispose déjà d’une jolie expérience. Formé au Legia Varsovie avant d’aller en Russie au Dynamo Moscou où il était l’un des meilleurs joueurs du championnat russe, il a bien rebondi au Feyenoord puis à Fenerbahçe où il évolue depuis l’été 2023.

La suite après cette publicité

Rennes boucle l’arrivée de Szymanski

Champion des Pays-Bas avec le club de Rotterdam, il vient tout juste d’obtenir son premier titre avec Fenerbahçce contre Galatasaray (2-0) ce samedi avec la Supercoupe de Turquie. Avec les Stambouliotes, il a souvent été très précieux avec 22 buts et 30 passes décisives en 133 matches. Pour autant son aventure du côté du Bosphore s’obscurcit, notamment avec l’arrivée de Mattéo Guendouzi. Moins efficace cette saison, il est poussé vers la sortie.

Matteo Moretto
Acuerdo cercano entre Stade Rennes
y Fenerbahce por Sebastian Szymanski por 11 millones más bonus.
Voir sur X

Cela profite au Stade Rennais qui se cherche un nouveau renfort pour évoluer derrière l’attaquant dans le 3-4-3 d’Habib Beye. Coéquipier de sélection de Przemysław Frankowski, Sebastian Szymanski est capable de jouer sur les ailes comme en tant que numéro dix derrière l’attaquant. Une belle polyvalence pour le joueur qui a convaincu Rennes de miser 11 millions d’euros hors bonus à en croire le journaliste espagnol Matteo Moretto. Un accord serait imminent dans ce dossier. Une première recrue en approche pour le Stade Rennais cet hiver.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Süper Lig
Rennes
Fenerbahce
Sebastian Szymański

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Süper Lig Süper Lig
Rennes Logo Stade Rennais FC
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Sebastian Szymański Sebastian Szymański
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier