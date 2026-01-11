Rennes a bouclé sa première recrue de l’hiver

Les dernières semaines se passent bien pour le Stade Rennais. Depuis l’ultimatum adressé à Habib Beye, l’ancien coach du Red Star a relevé la barre avec 7 victoires sur les 9 derniers matches disputés par son équipe. Sorti du milieu de tableau, le Stade Rennais est désormais sixième à deux points du podium après sa belle victoire acquise à Lille (2-0) samedi dernier. Mais voilà, tout n’est pas forcément parfait au sein du club breton et quelques ajouts qualitatifs feraient du bien.

Et si la piste menant au milieu offensif argentin de Manchester City Claudio Echeverri (20 ans) ne se fera pas, les Rennais vont bien accueillir un nouveau meneur de jeu. Également suivi par l’Olympique Lyonnais, le milieu offensif polonais Sebastian Szymanski a séduit le Stade Rennais. Le joueur de 26 ans né à Biała Podlaska compte 50 capes (6 buts) avec son pays et dispose déjà d’une jolie expérience. Formé au Legia Varsovie avant d’aller en Russie au Dynamo Moscou où il était l’un des meilleurs joueurs du championnat russe, il a bien rebondi au Feyenoord puis à Fenerbahçe où il évolue depuis l’été 2023.

Rennes boucle l’arrivée de Szymanski

Champion des Pays-Bas avec le club de Rotterdam, il vient tout juste d’obtenir son premier titre avec Fenerbahçce contre Galatasaray (2-0) ce samedi avec la Supercoupe de Turquie. Avec les Stambouliotes, il a souvent été très précieux avec 22 buts et 30 passes décisives en 133 matches. Pour autant son aventure du côté du Bosphore s’obscurcit, notamment avec l’arrivée de Mattéo Guendouzi. Moins efficace cette saison, il est poussé vers la sortie.

Cela profite au Stade Rennais qui se cherche un nouveau renfort pour évoluer derrière l’attaquant dans le 3-4-3 d’Habib Beye. Coéquipier de sélection de Przemysław Frankowski, Sebastian Szymanski est capable de jouer sur les ailes comme en tant que numéro dix derrière l’attaquant. Une belle polyvalence pour le joueur qui a convaincu Rennes de miser 11 millions d’euros hors bonus à en croire le journaliste espagnol Matteo Moretto. Un accord serait imminent dans ce dossier. Une première recrue en approche pour le Stade Rennais cet hiver.