Naples : Mertens pense pouvoir jouer jusqu’à 40 ans

Depuis quelque temps à Naples, Dries Mertens est très souvent touché par les blessures. Des blessures qui l’ont tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Mais ces dernières semaines, l’attaquant belge retrouve du rythme et du temps de jeu. Il a d’ailleurs inscrit un doublé lors de la rencontre face à la Roma portant son total de la saison à 7 buts et 6 passes décisives.

Convoqué avec la Belgique pour les prochains matchs, le joueur de 33 ans est revenu sur ses années à Naples et sur sa carrière qui se rapproche toujours un peu plus de la fin. « A Naples, je suis un roi, c'est vrai, mais il suffit de peu pour perdre le trône. Pour l'instant, je vis un conte de fées. Je n'ai pas peur que ma popularité s'arrête après le football. Je n'ai pas peur que les gens m’oublient. Être un entraîneur après ma carrière, c’est trop stressant. Les entraîneurs sont toujours fatigués. Pour l'instant, je veux continuer à jouer, parfois, je me dis que je peux le faire jusqu'à 40 ans, parfois, je me dis que je n'ai pas encore d'enfants, que si j'arrête, je peux voyager dans le monde entier. Ce serait bien de découvrir de nouvelles choses, même si nous sommes dans une bulle maintenant », a-t-il déclaré au média belge HLN.