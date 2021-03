Arsenal : le crie du cœur du flop Willian

La suite après cette publicité

Arsenal pensait sans doute réaliser un joli coup en faisant signer Willian (32 ans). En fin de contrat à Chelsea, le Brésilien présentait un CV intéressant du haut de ses 70 sélections avec le Brésil (9 buts), 339 matches avec les Blues dont la plupart comme titulaire, et plus de 200 avec le Shakthar. Un profil qui semblait idéal pour guider les jeunes pousses des Gunners. Côté palmarès, on n’est pas mal non plus entre deux titres de Premier League ou encore une Ligue Europa, seulement la première saison avec son nouveau club ne se passe pas du tout comme prévu.

À y regarder de plus près, on peut même parler d'un fiasco car si l'ailier n'a rien coûté en indemnité de transfert, il est parvenu à négocier un gros salaire, environ 12,5 M€ bruts par an. Il pèse lourd sur les finances d'Arsenal alors que son rendement est famélique. Aucun but marqué en 30 matches toutes compétitions confondues pour 5 petites passes décisives. Ces dernières semaines, il est même devenu remplaçant dans l'esprit d'un Mikel Arteta, qui attend forcément beaucoup plus de son joueur.

«La pire période comme professionnel»

Le concerné est bien conscient qu'il doit faire mieux. Dans un entretien à ESPN, il revient sur ses premiers mois avec les Gunners. «Ce fut vraiment un début très difficile, à part ce premier match contre Fulham, où j'ai eu une bonne performance (deux passes décisives lors de son premier match), j'ai réussi à faire un bon match. Même après cette partie, il y a eu des rencontres que nous avons gagnées, et j'ai eu de bonnes prestations mais nous avons fini par connaître une mauvaise série de résultats.»

Willian affirme même traverser ni plus ni moins que le pire moment de sa carrière de joueur. «J'ai aussi eu une mauvaise passe et je pense même que c'est la pire période comme professionnel à ce jour, depuis que je suis arrivé à Corinthians, sans aucun doute. Cette phase qui est maintenant passée a été la pire période. Bien sûr, lorsque vous traversez un moment difficile, vous êtes vraiment bouleversé et essayez de trouver des solutions, un moyen de vous améliorer, essayez d'aider l'équipe. C'est ce que j'ai fait durant tout ce temps, je n'ai jamais cessé de m'entraîner, de travailler, de m'investir le plus possible» assure-t-il.

Selon le Brésilien, cette mauvaise passe est maintenant derrière lui. «Il m'a fallu un petit moment pour se relancer, mais ces derniers temps, dans les derniers matches, j'ai de nouveau bien joué, je me suis démarqué avec des passes décisives. J'ai bien joué. Je suis donc heureux d'être de retour et pouvoir montrer mon vrai football.» Plus en jambes sur ses dernières sorties même s'il n'entre pas toujours dans le onze de départ, il lui reste maintenant à confirmer sur la durée et à emmener Arsenal vers le haut de la Premier League sur cette fin de saison. Son club, actuellement 9e du championnat, n'attend que ça.