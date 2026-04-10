LdC : Arsenal reste favori pour le titre selon Opta

Alors que les quarts de finale aller de la Ligue des Champions ont rendu leur verdict, Opta a publié les nouvelles prédictions. Selon les données mises à jour, le PSG dispose ainsi de 84,66% de chances de rejoindre le dernier carré. Le statisticien précise que le club de la capitale a une probabilité de 34,73% de sortir vainqueur de sa demi-finale et 16,01% de réaliser un doublé historique. Toujours selon Opta, le Bayern possède lui 86,92% de chances de se qualifier contre le Real Madrid.

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Le club allemand dispose même de la deuxième plus haute probabilité de sacre en C1 (28,90%), derrière Arsenal. Les Gunners possèdent 36,32% de chances de soulever leur premier titre en Ligue des Champions alors que leur adversaire des quarts de finale, le Sporting, n’a selon Opta que 1,20% de probabilité de victoire en finale à Budapest le 30 mai prochain.