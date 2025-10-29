FC Metz : le carton rouge stupide de Gauthier Hein

Lanterne rouge de Ligue 1, le FC Metz n’avait pas gagné le moindre match après 9 journées. Ce mercredi, les Grenats recevaient le Racing Club de Lens au Stade Saint-Symphorien. Un match important puisque le club mosellan pouvait enfin lancer sa saison et se relancer dans la course pour le maintien.

Dominateur, le FC Metz a su faire la différence en fin de partie avec un penalty transformé par Gauthier Hein (87e). L’ancien Auxerrois allait même s’offrir un doublé dans la foulée (90e +2). Enlevant son maillot en célébrant, il a reçu un carton jaune, le deuxième après celui qu’il avait reçu à la 68e minute de jeu. Un carton rouge assez stupide, mais le plus important est ailleurs avec cette victoire 2-0 des Messins.