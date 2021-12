PSG : la statistique famélique de Lionel Messi

Le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par l’OGC Nice mercredi soir à domicile (0-0). Les Niçois ont gâché la fête au Parc des Princes, alors que les Parisiens célébraient le trophée Yachine remporté par Gianluigi Donnarumma et le septième Ballon d’Or de Lionel Messi.

Une nouvelle rencontre décevante de l’Argentin, qui n’est pas parvenu à faire la différence et qui voit son compteur de but en Ligue 1 toujours bloqué à une seule réalisation. Statistique qui risque de faire mal aux supporters du club de la capitale, sur 30 frappes tentées depuis le début de la saison en championnat, Messi n’a donc marqué qu’un seul but face à Nantes le 20 novembre dernier (3-1).