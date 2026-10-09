Arsenal : la trêve internationale a viré au cauchemar !

Les trêves internationales ne sont pas toujours du goût des entraîneurs de club. Et ce n’est certainement pas Mikel Arteta qui dira le contraire. Alors que la Premier League s’apprête à reprendre ses droits après trois semaines d’interruption, Arsenal a de quoi nourrir quelques regrets. Actuellement deuxièmes du championnat, les Gunners espéraient profiter de cette pause pour récupérer des forces avant d’attaquer une nouvelle série de rencontres particulièrement exigeantes avec en plus la Ligue des Champions. Mais c’est finalement tout l’inverse qui s’est produit. Avec de nombreux internationaux mobilisés aux quatre coins du monde, le club londonien a vu son infirmerie se remplir au fil des jours. Et le bilan est particulièrement inquiétant puisque six joueurs ont été touchés par des pépins physiques durant cette période. De quoi faire d’Arsenal l’un des grands perdants de cette trêve internationale.

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Car la liste des joueurs concernés est particulièrement longue. Piero Hincapié a été le premier à déclarer forfait, manquant l’intégralité du rassemblement avec sa sélection. Dans la foulée, Kai Havertz a lui aussi été contraint de quitter prématurément le groupe de l’Allemagne dirigée par Jürgen Klopp, après une blessure aux ischio-jambiers contractée face aux Pays-Bas. Et les mauvaises nouvelles ne se sont pas arrêtées là. Max Dowman, Ezri Konsa, Christos Tzolis et Martin Ødegaard ont également rencontré des problèmes physiques, même si certaines alertes seraient moins préoccupantes que d’autres. Au total, six joueurs ont donc été concernés par des blessures ou des gênes durant cette parenthèse internationale. Un véritable casse-tête pour Mikel Arteta, qui devra désormais évaluer l’état de chacun avant de retrouver les terrains de Premier League.

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Six joueurs blessés !

Et le plus frustrant pour Arsenal, c’est que ses joueurs n’ont même pas été les plus sollicités durant cette trêve. Selon les chiffres relayés par le Daily Mail, les internationaux des Gunners ont disputé en moyenne 177,1 minutes chacun, soit seulement le treizième total de Premier League. Un chiffre finalement assez éloigné de celui de Tottenham, qui domine ce classement avec une moyenne impressionnante de 254 minutes par joueur convoqué. Arsenal figure pourtant parmi les clubs anglais envoyant le plus de joueurs en sélection, au même titre que Liverpool, Manchester City ou Manchester United, en prenant également en compte les différentes catégories de jeunes. Mais contrairement à certains de ses concurrents, le club londonien a surtout accumulé les mauvaises nouvelles médicales, sans que cela puisse simplement s’expliquer par une surcharge de minutes disputées.

Une situation qui tombe forcément au plus mauvais moment pour les Gunners. Deuxième de Premier League, Arsenal entend bien rester au contact pour défendre son titre, mais devra désormais composer avec plusieurs incertitudes au sein de son effectif. Et dans un championnat aussi intense physiquement que la Premier League, où les rencontres vont rapidement s’enchaîner, ces absences potentielles pourraient coûter cher. D’autant que la profondeur de banc d’Arsenal a régulièrement été pointée du doigt ces dernières saisons. Mikel Arteta va donc devoir trouver les bonnes solutions pour limiter les dégâts, tout en espérant récupérer rapidement ses joueurs. Une chose est sûre : après trois semaines sans championnat, et avant d’affronter Leeds ce samedi, le technicien espagnol aurait probablement préféré retrouver un groupe en meilleure santé.