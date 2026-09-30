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UEFA Nations League

Équipe de France : Tony Chapron se paie Rayan Cherki

Par Sasha Nahon
1 min.
Tony Chapron lors de Guingamp-Bordeaux en 2016 @Maxppp

Tony Chapron n’a pas été convaincu par les dernières prestations de Rayan Cherki avec l’équipe de France. Sur le plateau de Canal+, l’ancien arbitre a même désigné le joueur de Manchester City comme « le grand perdant » de la période actuelle chez les Bleus. « Je le trouve vraiment moyen. Zidane l’adore ? Oui, c’est dommage. Franchement, il ne brille pas du tout », a-t-il lancé. Chapron s’est notamment montré critique envers son utilisation du ballon : « si on attend que ce soit le nouveau Zidane, on risque d’être déçu, parce qu’il garde le ballon de façon inutile et contre-productive. » Selon lui, le poste confié à Cherki et sa place de titulaire traduisent pourtant les responsabilités importantes que Zinédine Zidane souhaite lui donner dans la construction du jeu.

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L’ancien arbitre estime également que les difficultés de Cherki ne datent pas de cette trêve internationale. « Puisque vous parlez de la Coupe du monde, on se souvient que sa Coupe du monde n’a pas été brillante. Mais je crois qu’il est dans la continuité, malheureusement », a-t-il poursuivi. Chapron a également évoqué Kylian Mbappé, sans le placer au même niveau parmi les perdants, mais en soulignant que son absence avait selon lui permis de voir « des joueurs beaucoup plus généreux dans l’effort et beaucoup plus impliqués collectivement ». Il a enfin jugé l’attitude du capitaine français contre la Turquie « presque nonchalante ».

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