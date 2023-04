Manchester United - Séville : les compositions officielles

Le théâtre des rêves est une scène européenne ce soir. Old Trafford accueille le quart de finale aller de Ligue Europa entre Manchester United et le Séville FC à 21h (une affiche à suivre en direct commenté). Les Red Devils, distancés dans la course au titre en Premier League, visent un deuxième titre en C3, 6 ans après le premier et 2 ans après leur finale perdue. Face à eux, les Mancuniens auront le club le plus titré dans cette compétition (6), à la peine en championnat (13e à 5 pts de la relégation).

Pour cette affiche, Ten Hag titularise Martial en pointe de son 4-2-3-1, devant Bruno Fernandes. Antony et Sancho animeront les couloirs, Casemiro et Sabitzer sont associés au milieu. Wan-Bissaka, Varane, Martinez et Malacia formeront la ligne arrière. Pour Séville, c’est Lamela qui sera en pointe devant Ocampos, Rakitic et Oliver Torres. Fernando et Gudelj sont alignés devant la charnière Nianzou - Marcao, Montiel côté droit et Acuña côté gauche.

Les compositions

Manchester United : De Gea (g.) - Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Malacia - Casemiro, Sabitzer - Antony, Bruno Fernandes (cap.), Sancho - Martial

Séville : Bounou (g.) - Montiel, Nianzou, Marcao, Acuna - Fernando, Gudelj - Ocampos, Rakitic (cap.), Oliver Torres - Lamela