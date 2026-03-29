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Premier League

Rúben Amorim aperçu aux côtés du directeur sportif de Manchester City

Par Allan Brevi
1 min.
Hugo Viana @Maxppp

Trois mois après son départ agité de Manchester United, Rúben Amorim refait surface loin des terrains… mais pas loin du football pour autant. L’entraîneur portugais a été aperçu à Lisbonne en train de jouer au padel avec Hugo Viana, actuel directeur sportif de Manchester City. Une image qui n’est pas passée inaperçue, tant elle réunit deux figures désormais liées à des clubs rivaux en Angleterre, malgré une relation restée très proche depuis leur collaboration au Sporting CP.

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Cette apparition, témoigne d’un Amorim détendu, profitant de son temps libre après une expérience très compliquée à Old Trafford. Cette rencontre avec Viana relance forcément les spéculations autour de son avenir. L’actuel architecte du recrutement des Citizens, déjà à l’origine de son arrivée au Sporting, pourrait-il jouer un rôle dans un éventuel rebond ? Pour l’heure, rien n’indique un rapprochement professionnel, mais cette proximité continue d’alimenter les discussions en coulisses.

Pub. le - MAJ le
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