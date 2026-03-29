Rúben Amorim aperçu aux côtés du directeur sportif de Manchester City

Trois mois après son départ agité de Manchester United, Rúben Amorim refait surface loin des terrains… mais pas loin du football pour autant. L’entraîneur portugais a été aperçu à Lisbonne en train de jouer au padel avec Hugo Viana, actuel directeur sportif de Manchester City. Une image qui n’est pas passée inaperçue, tant elle réunit deux figures désormais liées à des clubs rivaux en Angleterre, malgré une relation restée très proche depuis leur collaboration au Sporting CP.

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Cette apparition, témoigne d’un Amorim détendu, profitant de son temps libre après une expérience très compliquée à Old Trafford. Cette rencontre avec Viana relance forcément les spéculations autour de son avenir. L’actuel architecte du recrutement des Citizens, déjà à l’origine de son arrivée au Sporting, pourrait-il jouer un rôle dans un éventuel rebond ? Pour l’heure, rien n’indique un rapprochement professionnel, mais cette proximité continue d’alimenter les discussions en coulisses.