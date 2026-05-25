Mercato OM : Mason Greenwood a déjà une préférence pour son prochain club

L’Olympique de Marseille va devoir montrer patte blanche face à la DNCG. Comme révélé sur notre site le 13 mai dernier, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome vont être marqués à la culotte par le gendarme financier du football français. Il faut dire que l’écurie phocéenne, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, est dans une situation financière très préoccupante. Par conséquent, l’OM doit multiplier les ventes avant le 30 juin prochain et tout le monde ou presque est à vendre.

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Parmi les joueurs qui peuvent rapporter gros, on retrouve Mason Greenwood (24 ans). Nommé pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1 aux Trophées UNFP, l’Anglais a terminé l’année avec un bilan de 26 buts et 11 passes décisives. Le tout en 45 apparitions toutes compétitions confondues (3577 minutes de jeu). Forcément, cela attire l’attention. Si l’Angleterre semble une destination fermée pour l’ancien de Manchester United après son affaire de violences conjugales, d’autres portes peuvent s’ouvrir. Il y a quelques semaines, l’Atlético de Madrid (Espagne), le Borussia Dortmund (Allemagne) et la Juventus (Italie) se sont penchés sur son cas.

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Greenwood est intéressé par la Roma

L’Arabie saoudite s’est aussi manifestée. Dans le même temps, le joueur de l’OM a fait une annonce sur son avenir. «Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement je pense avoir réalisé une bonne saison. Il y a des joueurs incroyables dans cette équipe type, donc c’est agréable de recevoir ce trophée. La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester.»

Mais la tendance est plutôt à un départ. Pour toutes les raisons évoquées au début de cet article. Mais aussi parce que Greenwood a de belles opportunités. Récemment, l’AS Roma a frappé à sa porte. Ce lundi, La Gazzetta dello Sport fait de nouvelles révélations sur le sujet. Ainsi, on apprend que Greenwood est intéressé par ce projet. Son père a pris contact avec la Louve. Le clan de l’Anglais attendait la qualification en Ligue des Champions des Giallorossi pour faire avancer les choses. C’est chose faite à présent. Mais l’AS Roma, qui compte sur ses bonnes relations avec l’OM depuis le transfert de Robinio Vaz, connaît déjà le prix à payer. 50 M€.