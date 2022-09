PSG : Gianluigi Donnarumma remercie le public présent pour la victoire face à Brest

Quelques instants après la victoire acquise sur la plus petite des marges face au Stade Brestois (1-0), le gardien de but du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma a tenu à remercier le public présent au Parc des Princes. L'international italien est également revenu sur son très bel arrêt sur le penalty d'Islam Slimani, qui aurait pu égaliser pour les visiteurs avant le dernier quart d'heure.

«Je suis content pour l'équipe et pour les supporters. Ça n'a pas été une victoire facile, mais nous nous sommes montrés déterminés pour gagner ce match. Je suis aussi content pour le penalty arrêté, pour le soutien du public qui est toujours incroyable, et pour l'équipe. (...) Le penalty ? Je savais que je pouvais l'arrêter et j'étais concentré, heureusement ça s'est bien passé», a-t-il déclaré au micro de Prime Video.