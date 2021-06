EdF : pas de JO pour Kylian Mbappé selon Noël Le Graët

Il ne s’en est jamais caché, Kylian Mbappé (22 ans) rêve de jouer les Jeux olympiques cet été avec la France. L'attaquant parisien n’a cessé de le répéter et il espérait que le PSG le libérerait pour tenter de ramener une médaille d’or aux Bleus. Mais avec l’Euro et le calendrier chargé, cela risque bien d’être compliqué pour Paris de libérer sa star.

Sur RTL, le président de la FFF Noël Le Graët n’a pas hésité à calmer un peu les envies de Mbappé. Pour lui, le natif de Bondy ne doit pas s’attendre à jouer les JO. « Les Jeux? Non, il rêve. Cela va être compliqué. Entre l’Euro où on espère aller assez loin et l'écart avec le début des JO, les stages, cela me paraît aujourd'hui utopique. Il va être déçu non ? Je trouvais ça très sain… Mais maintenant il parle plutôt de 2024. Donc je suis rassuré pour le mois prochain. »