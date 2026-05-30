Le Real Madrid et le Barça félicitent le PSG après sa nouvelle victoire en C1

C’est fait ! Le PSG a assuré sa deuxième Ligue des Champions ce samedi soir en s’imposant face à Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b). Une victoire historique qui marque les esprits puisque les Parisiens réalisent le back-to-back, ce qui n’est arrivé qu’une seule fois au 21e siècle avec le Real Madrid (qui a remporté la Coupe trois fois de suite).

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Justement, après la victoire du PSG, le Real Madrid de Kylian Mbappé a adressé un message à Paris pour les féliciter de la victoire. «Félicitations au PSG et à ses supporters pour leur bien méritée Ligue des Champions 2025-2026.» C’est aussi le cas du FC Barcelone qui a adressé un message à son ancien coach Luis Enrique. «Félicitations au PSG pour sa victoire en Ligue des champions de l’UEFA, et à Luis Enrique pour l’ajout d’un nouveau titre à son beau palmarès.» Classe.