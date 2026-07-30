Un joueur de Liga autorisé à quitter son club malgré une lourde condamnation judiciaire

Rafa Mir ne portera plus les couleurs du FC Séville. L’attaquant espagnol a trouvé un accord avec le club andalou pour résilier sa dernière année de contrat, alors qu’il n’entrait plus dans les plans de la direction sportive. Après plusieurs mois compliqués marqués par des problèmes extrasportifs et une situation judiciaire toujours en cours, le joueur va désormais poursuivre sa carrière en Grèce sous les couleurs de l’Aris Salonique.

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Autorisé à rejoindre le championnat grec, Rafa Mir devra toutefois respecter certaines obligations administratives imposées par les autorités espagnoles. Son départ permet également à Séville d’alléger sa masse salariale et de libérer une place dans son effectif, après une aventure contrastée pour l’ancien attaquant de Wolverhampton, qui avait pourtant connu une première saison réussie avec 13 buts sous les ordres de Julen Lopetegui.