Alors que l’édition 2025 n’a toujours pas livré son verdict définitif, la Confédération africaine de football se projette déjà vers la suite. Ce jeudi, la CAF a dévoilé le logo officiel et l’identité visuelle de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, qui se déroulera conjointement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Une édition historique puisque trois pays d’Afrique de l’Est accueilleront la compétition.

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Mais avant de se tourner définitivement vers cette nouvelle édition, un dossier reste encore à régler : celui de la CAN 2025. Le vainqueur de la compétition n’est toujours pas officiellement connu, alors que le Tribunal arbitral du sport (TAS) doit prochainement trancher le litige. Une situation pour le moins particulière, qui n’empêche visiblement pas la CAF de lancer les préparatifs de son prochain grand rendez-vous continental.