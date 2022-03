Nasser Al-Khelaïfi nie de favoriser le PSG à l'ECA

Interrogé par la BBC, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de l'ECA, l'association européenne des clubs, est revenu sur les changements mis en place sur le fair-play financier, "favorisant les plus riches" selon certains détracteurs comme le Président de la Liga, Javier Tebas. Le Qatari expliquait qu'il n'était pas l'instigateur de ces changements : «tout d'abord, ce processus a commencé bien avant que je ne devienne président de l'ECA. Deuxièmement, l'ECA est une affaire de leadership collectif, notre comité exécutif, nos vice-présidents sont autant d'organes de décision, tous transparents et tous impliquant des clubs de toutes tailles.»

Le président du PSG répondait ensuite à ses détracteurs qui l'accusent de se servir de ses fonctions pour favoriser le club de la capitale : «pensez-vous, même si je suis président de l'ECA, qu'un club puisse faire quelque chose que les 246 autres clubs et toutes les autres parties prenantes ne veulent pas ? C'est de la folie - mais les gens aiment à penser que j'ai un plan secret, correspondant à toute la narration qui est faite autour de moi. En tant que président de club, si vous me dites qu'il y a un plafond salarial, je serais le premier à signer.»