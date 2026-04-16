La qualification de Strasbourg va repousser le multiplex de la 33e journée

Ce jeudi soir, c’est la fête en Alsace. En effet, malgré sa défaite initiale à l’aller contre Mayence (2-0), Strasbourg s’est imposé 4-0 dans un match totalement fou. Ainsi, le club alsacien rencontrera le Rayo Vallecano en Ligue Europa le jeudi 30 avril et le jeudi 7 mai. Oui mais voilà, alors que le multiplex de la 33e journée était fixé au samedi 9 mai, il va devoir bouger de 24h.

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Pour garantir l’équité de la compétition, mais également le repos des Strasbourgeois après leur match de Coupe d’Europe, la LFP va devoir décaler les rencontres au dimanche 10 mai. D’ailleurs, la cérémonie des Trophées UNFP sera également impactée par cette qualification comme l’évoquer RMC Sport.