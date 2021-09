Super League : l'UEFA attaque en justice un juge espagnol

Décidément, même plusieurs mois après l'annonce de la création de la Super League, ce projet de ligue fermée n'a pas fini de faire couler de l'encre. Alors que l'UEFA, sous la pression de la justice madrilène, a annoncé lundi soir avoir abandonné les poursuites à l'encontre du FC Barcelone, de la Juventus et du Real Madrid, l'instance dirigeante du football européen a de nouveau communiqué ce mardi. Cette fois-ci, l'UEFA a révélé avoir porté plainte contre Manuel Ruiz de Lara, juge du 17e tribunal de commerce de Madrid, à l'origine des pressions et menaces exercées contre elle.

«[...] L'UEFA a toujours agi de bonne foi tout au long de la procédure pendante devant un tribunal de Madrid. En conséquence - et bien que l'UEFA ne reconnaisse pas la compétence du tribunal de Madrid et croit fermement qu'elle a toujours agi dans le plein respect de la procédure en cours - l'UEFA a présenté aujourd'hui des observations formelles au tribunal de Madrid attestant qu'elle continue de se conformer aux ordonnances. En outre, l'UEFA a déposé une requête en récusation du juge présidant la procédure en cours car elle estime qu'il y a des irrégularités importantes dans cette procédure. Conformément à la loi espagnole - et dans l'intérêt fondamental de la justice - l'UEFA s'attend pleinement à ce que le juge en question se retire immédiatement en attendant l'examen complet et approprié de cette requête», précise notamment le communiqué de l'instance, qui a ajouté qu'elle irait devant la cour d'appel de Madrid. Cette histoire est donc loin d'être terminée.

UEFA will continue to take all necessary steps, in strict accordance with national and EU law, in order to defend its interests and - most importantly - those of its members and all football stakeholders.



