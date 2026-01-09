Cameroun - Maroc : les compositions officielles

C’est le choc tant attendu de la soirée. Alors qu’une polémique a éclaté sur des changements d’arbitre de dernière minute, le Cameroun et le Maroc sont opposés ce vendredi à 20h à l’occasion des quarts de finale de la CAN, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Les hommes de Walid Regragui, qui ont terminé à la première place de leur poule et ont souffert contre la Tanzanie en huitièmes de finale (1-0) essayeront de se qualifier contre le Cameroun pour retrouver le dernier carré et potentiellement rêver d’un sacre pour la première fois depuis 1976.

Pour ce faire, le coach du Maroc a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Brahim Diaz, El Kaabi et Ez Abde. Achraf Hakimi est titulaire en défense avec Aguerd, Masina, Mazraoui. Du côté du Cameroun, le petit prodige, Christian Kofane devra faire le travail en attaque en étant accompagné de Mbeumo et Namaso.

Les compositions officielles :

Cameroun : Epassy - Malone, Kotto, Tolo - Tchamadeu, Avom Ebong, Baleba, Namaso, Nagida - Mbeumo, Kofane.

Maroc : Bounou - Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui - El Aynaoui, El Khannouss, Saibari - Brahim Diaz, El Kaabi, Ez Abde.