Le Bayern Munich s’enflamme pour sa dernière pépite Aleksandar Pavlović

Connaissant un creux sur le plan de la formation, le Bayern Munich va de mieux en mieux sur la révélation de jeunes talents. Le plus grand représentant des Bavarois est évidemment Jamal Musiala mais Malik Tilmann (PSV Eindhoven) et Josip Stanisic (Bayer Leverkusen) témoignent des progrès dans ce domaine pour la formation allemande. Un autre joueur pointe le bout de son nez cette saison, il s’agit d’Aleksandar Pavlović. Milieu de terrain germano-serbe de 19 ans, ce grand gabarit (1m88) s’est doucement frayé une place dans les plans de Thomas Tuchel. Pur produit du club bavarois qu’il a rejoint en 2011 quand il avait 7 ans, Aleksandar Pavlović a jusque-là passé les étapes à vive allure.

La suite après cette publicité

Lancé dans le grand bain le 28 octobre dernier contre Darmstadt lors d’une large victoire 8-0, il se mettait en évidence par sa fraîcheur et se voyait récompensé quelques jours plus tard avec la signature de son tout premier contrat professionnel le liant avec le Rekordmeister jusqu’en juin 2027. «J’en rêvais depuis tout petit. Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu au campus du FC Bayern. Je veux apprendre à chaque séance d’entraînement et je vais continuer à travailler dur sur moi-même» lâchait-il tandis que le CEO du club Jan-Christian Dreesen le dressait en exemple pour les jeunes de la réserve : «son parcours devrait servir d’exemple à nos jeunes joueurs et leur montrer qu’il est possible d’arriver au sommet par le biais du centre de formation.» Un début de carrière probant pour Aleksandar Pavlović qui n’a pas manqué de confirmer les belles promesses.

À lire

Bayern : Thomas Tuchel sur les nerfs lors d’une interview

Harry Kane sous le charme

Entré en fin de match contre le Borussia Dortmund, il a fait part d’une incroyable détermination pour récupérer un ballon dans le camp adverse, résister et servir sur un plateau Harry Kane pour le 4-0. Une première offrande pour le milieu défensif qui a depuis connu deux autres apparitions contre Heidenheim (4-2) et Copenhague (0-0). Ce dimanche lors de la victoire 3-0 contre Stuttgart, il a profité des absences de Leon Goretzka et Joshua Kimmich pour débuter la partie. Aux côtés de Raphaël Guerreiro, le natif de Munich a déroulé. Provoquant le deuxième but d’Harry Kane, il a aussi délivré une offrande sur corner pour Kim Min-Jae afin d’alourdir le score. Précieux à la récupération et propre à la construction, il a livré une première titularisation rêvée avec le club allemand.

La suite après cette publicité

«J’ai une assez bonne technique, donc les entraîneurs ont probablement pensé que ce serait utile. J’ai reçu quelques tapes dans le dos dans le vestiaire de la part de tout le monde, en fait. Thomas (Müller ndlr) m’a encouragé et m’a dit de jouer mon jeu. C’est un gars formidable, une légende du Bayern» avait-il lâché à l’issue de la rencontre. De son côté, Harry Kane est emballé pour Aleksandar Pavlović : «il a un avenir radieux, il était exceptionnel.» Par contre Thomas Tuchel est exigeant et attend davantage de lui à l’avenir : «il lui a fallu du temps pour prendre ses marques. Il a joué plus physiquement en seconde période. En réalité, il n’avait que de courtes missions. Toute l’équipe a réalisé un excellent travail face à un grand adversaire.» Prenant place dans l’entrejeu bavarois, Aleksandar Pavlović n’a pas fini de faire parler de lui.