PSG - Montpellier : les compositions probables

Le PSG vise la passe de 5. Depuis sa cinglante défaite à Newcastle, le leader de la Ligue 1 a enchaîné 4 succès de suite toutes compétitions confondues. C’est donc avec une certaine confiance que les hommes de Luis Enrique reçoivent Montpellier ce soir (21h) pour lancer cette 11e journée de Ligue 1. Tout n’est pas tout rose non plus à l’image de la seconde période délicate vécue à Brest le week-end dernier, d’autant que de nouveaux blessés sont à déplorer comme le toujours irréprochable Danilo Pereira.

Comme depuis l’échec à St James’ Park, le coach espagnol devrait aligner une équipe dans une sorte de 4-4-2 avec Donnarumma dans les buts. En défense, la charnière centrale reviendrait à la normale après l’absence de Marquinhos à Francis-Le Blé. Le capitaine serait associé à Skriniar, alors qu’Hakimi et Lucas Hernandez sont préssentis pour enchaîner sur les côtés. Dans l’entrejeu, on devrait retrouver une formation un peu différente que celle entrevue à Bresf. Cela se traduit par la titularisation de Vitinha à gauche, et de Dembélé à droite.

Le Portugais prendrait la place de Barcola, et le Français celle de Lee Kang-in, très apprécié de son entraîneur et du vestiaire. Dans l’axe du milieu de terrain, Ugarte ferait équipe avec le phénomène du moment : Warren Zaïre-Emery. Enfin devant, Luis Enrique privilégierait les hommes qui ont le plus souvent joué ensemble depuis le début de la saison à savoir Kolo Muani et Mbappé, en plus de Dembélé donc. Les trois hommes ont encore besoin de temps pour trouver leurs automatismes, alors que 4 jours plus tard, un rendez-vous autrement plus important les attend à Milan en C1.

Du côté de Montpellier, on affronte les tempêtes du moment, entre l’affaire du match à rejouer contre Clermont et l’altercation Der Zakarian-Sakho. L’ancien Parisien ne retrouvera pas son club formateur d’ailleurs puisqu’il a annoncé hier sa décision de partir avec effet immédiat. Dans la composition montpelliéraine, Lecomte sera protégé par une défense constituée de Sacko et Sylla sur les ailes, et de Kouyaté et Estève en charnière. Dans ce 4-2-3-1, Chotard et Ferri sont bien partis pour être associés. Un cran plus haut, le capitaine Savanier jouerait avec Al-Tamari sur sa droite, et Fayad à gauche afin de soutenir un Adams en bonne forme depuis son arrivée.