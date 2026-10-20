L’Europe en extase avant PSG-Barça, Kylian Mbappé révèle un grand secret

Le choc des titans

C’est le sommet de cet automne européen : le PSG accueille le FC Barcelone ce soir au Parc des Princes pour une affiche qui réunit ce qui se fait de mieux sur la planète football. Porté par la magie de Lamine Yamal, le Barça affiche un visage intouchable avec onze victoires de rang, tandis que Paris cherche à confirmer sa démonstration aperçue en première période à Manchester City. « On en veut encore », placarde le journal L’Équipe. À l’image du match contre City, ou du nombre de buts inscrit par le Barça depuis le début de saison, le média français s’attend à un match spectaculaire. Le Figaro, parle d’un choc de titans et Le Parisien s’attend aussi à prendre du plaisir. Côté espagnol aussi, on s’impatiente avant ce choc. C’est un « Classico européen », pour Mundo Deportivo. Le média espagnol parle des hommes d’Hansi Flick qui passent un véritable crash-test européen pour mesurer leurs chances de sacre cette saison. Le Barça aborde toutefois ce rendez-vous majeur avec une défense amoindrie par les blessures de Jules Koundé, Andreas Christensen et d’Éric García, ce qui contraint Flick à bricoler son arrière-garde en lançant la jeunesse catalane et en envisageant un repositionnement de Rodri dans l’axe. Côté Sport, on évoque un match de Gala, ou même encore du « meilleur match du monde ».

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Une habitude depuis tout petit

Consacré Onze d’Or 2026 par le magazine Onze Mondial, Kylian Mbappé s’est confié sans filtre après sa saison canon et un Mondial réussi. Lucide sur son parcours à 27 ans, l’attaquant du Real Madrid relativise les éloges : « Ceux qui pensent que je suis parfait ne regardent pas la télé ! J’ai prouvé maintes et maintes fois que je suis capable de foirer ». Désormais guidé par l’expérience pour mieux « comprendre le jeu et saisir l’élan d’un match », le capitaine des Bleus s’est aussi amusé de sa mauvaise habitude conservée depuis l’enfance : « j’ai une terrible manie, je joue sans semelles intérieures, c’est un réflexe typique de Bondy ! Donc à tous les enfants : n’enlevez pas vos semelles ! Gardez vos semelles ! J’ai fait l’erreur de faire ça gamin, je joue sans semelles depuis tout petit. »*

La sanction de CR7 jugée ridicule

La Commission de discipline a infligé une suspension de 30 jours et une amende symbolique de 255 euros à Cristiano Ronaldo après son départ précipité du rassemblement portugais à Copenhague. À 41 ans, le capitaine avait claqué la porte suite à un vif différend avec le sélectionneur Jorge Jesus, agacé d’être resté sur le banc face à la Norvège après un échauffement de trente minutes. La sanction couvrant la période d’octobre, le joueur le mieux payé d’Al-Nassr n’a manqué que deux rencontres et sera de nouveau éligible pour les matchs de Ligue des Nations en novembre. La balle est désormais dans le camp de Jorge Jesus, qui devra décider s’il rappelle la star lusitanienne pour le prochain rassemblement. Dans le Daily Mail, on parle de cette sanction comme d’une farce. Ronaldo prendra environ 38 secondes à récupérer ses 255 euros d’amende. Facile quand on est payé 580 000 euros par jour. Le média a continué d’ironiser sur la situation en parle d’un Ronaldo qui a certainement soumis un dossier à la commission de discipline citant ses cinq Bal­lons d’or et sa contribution au football portugais. Des éléments qui auraient convaincu le panel compte tenu de sa maigre sanction.