AS Monaco - Gornik Zabrze : les compositions officielles

Ce jeudi, place aux barrages de la Ligue Europa Conference. On a le droit à un duel intéressant entre l’AS Monaco et le Gornik Zabrze après la victoire 3-2 du club de la Principauté. À domicile, les Asémistes s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Lukáš Hrádecký qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Vanderson, Sadibou Sané, Eric Dier et Flavio Nazinho en défense. Lamine Camara et Denis Zakaria composent l’entrejeu avec Mamadou Coulibaly et Stanis Idumbo sur les ailes. Devant, Paris Brunner est en attaque avec Aleksandr Golovin à ses côtés.

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De leur côté, Les Polonais s’articulent dans un 4-3-3 avec Philipp Schulze dans les cages derrière Michal Sáček, Rafał Janicki, Paweł Bochniewicz et Ondřej Zmrzlý. Le milieu de terrain est assuré par Lukáš Sadílek, Maximilian Dietz et Kacper Urbański. Devant, Sondre Liseth est en pointe avec Maksym Khlan et Peter Gonzalez sur les ailes.

Les compositions

AS Monaco :

Gornik Zabrze :