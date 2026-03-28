EdF : les Bleus surpris par les bouchons à Boston

Lors de leur séjour à Boston, l’équipe de France a eu un avant-goût des conditions de la Coupe du Monde… et notamment des défis logistiques. Surprise par les bouchons en centre-ville, la délégation tricolore a mis une heure et quart pour rejoindre le stade lors de la victoire contre le Brésil (2-1). « Le plus difficile, c’est la circulation », a reconnu Didier Deschamps jeudi soir, rapporte L’Équipe. Ce test grandeur nature a permis au staff de tirer des enseignements précieux, particulièrement sur le choix du camp d’entraînement et les déplacements vers le Gillette Stadium.

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Malgré ce petit désagrément, rien ne dissuade les Bleus de s’installer au Four Seasons, en plein centre de Boston, pendant le Mondial. L’hôtel sera entièrement privatisé, avec un chef français aux côtés de l’équipe, et correspond au goût de cette génération qui apprécie les centres-villes.