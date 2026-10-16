Le LOSC dévoile son quatrième maillot 2026-2027

Le LOSC a dévoilé ce vendredi son quatrième maillot pour la saison 2026-2027, réalisé en collaboration avec son équipementier New Balance. Une tunique qui rend hommage aux Flandres et à l’identité culturelle de la région lilloise. Pour l’occasion, les Dogues ont opté pour une base noire accompagnée de touches jaunes, deux couleurs historiques du territoire. Le design intègre également plusieurs références au patrimoine flamand, notamment des motifs inspirés des vitraux et des célèbres monts des Flandres. Mais la grande particularité de ce maillot se trouve sur la poitrine : pour la première fois, le blason des Flandres, représenté par un lion rampant, remplace exceptionnellement l’écusson habituel du LOSC. Un choix symbolique destiné à renforcer le lien entre le club et sa région.

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Pour accompagner ce lancement, le club nordiste a aussi fait appel au rappeur BEN plg, originaire de Villeneuve-d’Ascq et ayant grandi à Tourcoing. L’artiste prête sa voix à une campagne mettant en avant les habitants, les paysages et les traditions des Flandres. Le film promotionnel s’achève notamment sur le toit du Zénith de Lille, où le rappeur se produira le 27 février 2027. Cette présentation intervient pour le LOSC et New Balance dans leurs célébrations de dix années de collaboration. Un logo anniversaire a d’ailleurs été intégré à l’intérieur du col des maillots de cette saison, tandis que les deux parties ont récemment prolongé leur partenariat pour plusieurs années.

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