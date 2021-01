PSG : Pochettino explique ses choix

Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, s'est exprimé sur l'antenne de Canal Plus avant le début du Trophée des Champions face à l'OM. « La motivation, c'est de gagner. Jouer un Clasico, on sait ce que ça signifie. Il y a un titre en jeu mais le plus important, c'est de gagner. Il faut le gagner. C'est évident », a-t-il commencé par dire.

Il a ensuite expliqué ses choix, et principalement la titularisation de Mauro Icardi à la place de Moise Kean. « Kean a joué deux matches d'affilée. Après la trêve, j'ai pu récupérer Icardi. Il faut commencer à partager le temps de jeu. Moise est un jeune joueur. Mauro a de l'expérience, il aime ce type de match, il a un rôle fondamental dans ce type de match. On a besoin de tous les joueurs en forme car le calendrier est resserré. »