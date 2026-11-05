Jesus Owono connaîtra sa sanction la semaine prochaine

Jesus Owono vit des moments très difficiles suite au décès de Jesus de Miguel, l’attaquant de Tenerife de 30 ans, suite à ce gros choc entre les deux hommes lors du match Tenerife-FC Andorra lundi. Et forcément, il est aussi en attente de savoir à quel type de sanctions il va devoir faire face.

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En attendant d’éventuelles poursuites pénales, il sera forcément puni par la Fédération. Comme l’indique AS, le verdict tombera la semaine prochaine. Pour rappel, il risque 4 à 12 matchs de suspension - probablement 12 - comme c’est habituel pour les actions « provoquant des conséquences nocives ou préjudiciables qui puissent être considérées comme graves ».