Le groupe du PSG à Nice

Après sa défaite au Parc des Princes le week-end dernier, le PSG espère se rattraper lors de ce déplacement du côté de Nice (coup d’envoi samedi à 21h). Une nouvelle défaite, sur la pelouse de son ancien club, fragiliserait encore un peu plus, voire condamnerait Christophe Galtier.

L’entraîneur parisien a convoqué un groupe de 19 éléments. On y retrouve sans surprise Leo Messi et surtout Kylian Mbappé, mis en lumière ces dernières heures après sa publication sur les réseaux sociaux critiquant une vidéo promotionnelle de son club. Comme annoncé un peu plus tôt dans la journée, Verratti et Bernat sont absents.

Le groupe parisien :

Donnarumma, Letellier, Rico - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes, Bitshiabu - Ruiz, Danilo, Vitinha, Sanches, Soler, Zaïre-Emery, Gharbi - Mbappé, Messi, Housni, Ekitike

