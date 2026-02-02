Le FC Metz recrute un nouvel attaquant géorgien

Après la tradition avec les joueurs sénégalais, le FC Metz a également une tradition géorgienne depuis quelques années. Après les présences de Giorgi Abuashvili et Giorgi Tsitaichvili, les Messins ont officialisé ce lundi l’arrivée d’un autre Géorgien qui s’appelle également Giorgi. En effet, Giorgi Kvilitaia débarque en Moselle comme l’a indiqué les Grenats dans un communiqué paru sur leurs réseaux sociaux :

«Le FC Metz se réjouit d’officialiser l’arrivée de l’attaquant Giorgi Kvilitaia. Récemment libéré par l’Aris Limassol (Chypre), l’international géorgien de 32 ans s’est engagé avec le club grenat jusqu’en juin 2026, et portera ainsi les couleurs du club à la Croix de Lorraine jusqu’à la fin de la saison.» L’attaquant essayera de résoudre certains problèmes offensifs pour Metz jusqu’en fin de saison dans la quête pour le maintien.