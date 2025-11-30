Menu Rechercher
Liga : l’Espanyol arrache la victoire contre le Celta

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Les joueurs de l'Espanyol célèbrent un but @Maxppp
Celta Vigo 0-1 Espanyol

Suite de la 14e journée de championnat espagnol. Si on avait eu droit à des rencontres spectaculaires entre la Real Sociedad et Villarreal (2-3) et un joli derby sévillan remporté 2-0 par le Betis, cet Espanyol-Celta n’a pas vraiment régalé. Même si les deux équipes obtiennent de bons résultats cette saison, le spectacle n’était pas au rendez-vous mais les Catalans ont pu s’imposer 1-0.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
6 Logo Espanyol Espanyol 24 14 +2 7 3 4 18 16
12 Logo Celta Vigo Celta Vigo 16 14 -3 3 7 4 16 19

Malgré une légère domination galicienne, les deux équipes n’ont pas vraiment inquiété leur rival du soir mais les Pericos ont réussi à prendre les trois points grâce à Kike Garcia, auteur d’un but de la tête sur corner à la 87e. L’Espanyol reste sixième et s’accroche bien aux positions européennes, pendant que le Celta descend à la douzième place.

Pub. le - MAJ le
