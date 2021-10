Manchester United : Raphaël Varane et Anthony Martial prêts pour Tottenham ?

Une semaine après la claque reçue à domicile contre Liverpool (0-5), Manchester United et Ole Gunnar Solskjær seront très attendus, ce samedi à 18h30, sur la pelouse de Tottenham. Annoncé très proche du départ ces derniers jours, le technicien des Red Devils pourra cependant compter sur deux retours très importants dans son groupe selon les informations du quotidien L'Equipe. Ainsi, Raphaël Varane et Anthony Martial ont participé à l'entraînement cette semaine et pourraient bien être présents dans le groupe mancunien pour le déplacement à Londres.

Les deux Français s'étaient blessés lors du rassemblement de l'équipe de France à l'occasion de la Ligue des nations remportée par les Bleus. Si l'ancien défenseur madrilène était sorti à la 42e minute face à l'Espagne à cause d'une douleur aux adducteurs, le buteur des Red Devils était quant à lui revenu blessé de la trêve internationale, sans avoir disputé la moindre minute sous le maillot tricolore.