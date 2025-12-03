Bilbao - Real Madrid : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est la 19e journée de la Liga 2025/2026 avec un choc entre Bilbao et le Real Madrid. À domicile, les Basques s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Unai Simon dans les cages derrière Inigo Lekue, Dani Vivian, Aymeric Laporte et Adama Boiro. Le milieu de terrain est assuré par Ruiz de Galarreta et Alejandro Rego avec Mikel Jauregizar un cran plus haut. Devant, Gorka Guruzeta est soutenu par Alex Berenguer et Nico Williams.

De leur côté, les Merengues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras. Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham composent l’entrejeu. En pointe, Kylian Mbappé est épaulé par Federico Valverde et Vinicius Junior.

Les compositions

Athletic Club : Simon - Lekue, Vivian, Laporte, Boiro - Ruiz de Galarreta, Rego - Berenguer, Jauregizar, Williams - Guruzeta

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Carreras - Tchouaméni, Camavinga - Valverde, Bellingham, Vinicius - Mbappé