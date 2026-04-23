Liga : le Rayo Vallecano fait le plein de confiance avant Strasbourg

Ce jeudi soir, à l’occasion de la 33e journée de Liga, le Rayo Vallecano est venu à bout de l’Espanyol Barcelone (1-0). Longtemps accrochés, les locaux ont finalement trouvé la faille au bout du temps réglementaire grâce au nouvel entrant Sergio Camello (87e).

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Avec cette victoire, le Rayo reste à la 11e place mais fait le plein de confiance avant de recevoir la Real Sociedad dimanche (14 heures) puis le Racing Club de Strasbourg dans le cadre de sa demi-finale aller de Ligue Europa Conférence.