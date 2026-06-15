Coupe du Monde 2026, Algérie : Vladimir Petkovic n’a pas prévu de plan anti-Messi face à l’Argentine

Le hasard du calendrier a offert à cette Coupe du Monde 2026 une affiche de prestige dès l’ouverture du groupe. Demain à Kansas City, l’Algérie et l’Argentine lanceront leur tournoi dans un duel qui attire déjà l’attention bien au-delà des frontières des deux pays. Pour les Fennecs, il s’agira d’un premier test grandeur nature face à la nation qui demeure la référence mondiale depuis son sacre au Qatar. Pour les Argentins, cette entrée en matière ne ressemble en rien à un match de mise en route tant l’adversaire algérien a gagné en crédibilité au cours des derniers mois. L’enthousiasme populaire qui accompagne la sélection de Vladimir Petkovic dans le Kansas ajoute encore davantage de relief à cette rencontre. Les tribunes devraient offrir un spectacle remarquable et l’ambiance promet d’être digne des plus grands rendez-vous du tournoi. Dans le camp argentin, Lionel Scaloni a d’ailleurs abordé cette confrontation avec le respect qui caractérise habituellement ses prises de parole. Le sélectionneur albiceleste sait que les premiers matches d’une Coupe du Monde possèdent toujours une dimension particulière et qu’ils peuvent conditionner la suite du parcours.

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Dans les travées du stade de Kansas City, l’ambiance promet d’être exceptionnelle tant l’engouement autour des Fennecs ne cesse de grandir depuis leur installation dans le Kansas. Portée par une diaspora mobilisée et par le soutien inattendu des habitants de Lawrence, l’Algérie abordera cette rencontre avec la conviction qu’elle peut écrire l’une des plus belles pages de son histoire récente. «On a l’habitude d’avoir des centaines de milliers de fans à nos matches… C’est ce qui est génial avec le foot algérien. Ils nous critiquent mais ils nous supportent malgré les difficultés. C’est génial de voir autant de gens devant notre hôtel, cela m’a donné une telle fierté. On a vu qu’il y avait un bon nombre d’Américains qui soutenaient l’équipe, ça m’a touché. J’espère qu’on ne les décevra pas», a déclaré le sélectionneur des Fennecs en conférence de presse, dans des propos relayés par La Gazzette du Fennec. L’attention médiatique se porte aussi naturellement sur Lionel Messi, attraction majeure de cette affiche en terre américaine, mais Vladimir Petkovic a refusé de réduire la rencontre à un simple duel face au génie argentin. Le sélectionneur des Verts considère avant tout l’Argentine comme un collectif extrêmement complet, bâti autour d’automatismes développés au fil des années et renforcés par l’expérience des grands rendez-vous internationaux.

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Messi n’est pas dans toutes les têtes

À la veille du choc face à l’Argentine, Vladimir Petkovic a insisté sur l’importance de réussir son entrée dans la compétition tout en affichant sa confiance dans le travail réalisé par son groupe depuis plusieurs semaines. Lucide sur le statut de favori de l’Albiceleste, le sélectionneur des Verts estime néanmoins que son équipe possède les arguments nécessaires pour bousculer les Champions du monde. «J’essaie de vivre les choses au présent. Le passé, c’est le passé. Ce qui compte aujourd’hui c’est le match de demain (mercredi à 3 heures, ndlr). On a beaucoup travaillé, on a été très efficaces. On est prêts pour le match contre l’Argentine. On n’est pas les favoris, mais on a vu qu’en Coupe du monde il peut y avoir des surprises, et on va essayer de créer la surprise. Comme au début de toute compétition, le premier match est toujours un peu particulier. C’est une inconnue pour tout le monde. C’est pourquoi il est important de donner le maximum et d’obtenir un bon résultat, car un bon résultat lors du premier match permet d’aborder les suivants avec davantage de confiance et de sérénité. Les surprises existent et il y en aura encore. Mais ce qui compte, c’est la manière dont on obtient un résultat. Gagner uniquement grâce à la chance ne fonctionne pas sur la durée. Nous avons vu des matchs où une équipe a tenté quinze ou vingt tirs contre seulement trois pour son adversaire, sans réussir à gagner. Nous devons être capables d’attaquer, de bien jouer face à l’Argentine et de tout faire pour obtenir un résultat. Le fait de ne pas avoir encaissé de but lors de nos quatre derniers matchs n’est pas un hasard. Il est très important que les joueurs se connaissent bien, se soutiennent et s’entraident sur le terrain. Nos derniers matchs ont été significatifs, mais ils le seront encore davantage si nous réalisons une grande prestation demain».

Interrogé sur la menace représentée par La Pulga et sur les ambitions de son équipe dans ce Mondial, Vladimir Petkovic a préféré mettre l’accent sur la force collective de l’Argentine. Le sélectionneur de 62 ans refuse de se focaliser sur une seule individualité et appelle surtout ses joueurs à croire en leurs chances face à l’un des grands favoris du tournoi. «Avons-nous un plan pour arrêter Messi ? Non, pas plus demain qu’à un autre moment. Nous allons simplement essayer de limiter toute l’équipe adverse. Le match contre la Bolivie était important, notamment pour donner du temps de jeu à de nombreux joueurs. Comme toujours, gagner est essentiel, car la victoire appelle la victoire. Nous avons prolongé notre série positive et nous voulons conserver cette dynamique avant d’affronter l’Argentine. C’est un match délicat contre l’un des favoris, mais rien n’est impossible. Nous devons y croire et faire encore davantage. Les équipes africaines ont déjà démontré lors de cette Coupe du Monde qu’elles avaient de la qualité. Mais parler dès maintenant de titre ou de demi-finales n’a aucun sens. Il faut avancer match après match et essayer d’obtenir le maximum. Je ne sais pas ce que l’on entend par grandes ambitions. Nous avons de l’ambition, mais nous devons garder les pieds sur terre et rester réalistes. Nos derniers matchs nous ont donné de la confiance et nous ont montré que nous pouvions rivaliser avec de grandes équipes. Mais nous savons aussi que ces grandes équipes peuvent faire la différence à tout moment. Sur le papier, l’Argentine part avec un avantage. C’est pourquoi nous devrons donner davantage qu’eux si nous voulons avoir une chance de gagner ou de ramener un résultat positif». Le rendez-vous est pris. Réponse sur le terrain dans la nuit de mardi à mercredi à Kansas City. Désormais, place aux actes face à l’un des plus grands favoris de ce Mondial.