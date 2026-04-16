L’annonce de Gianni Infantino pour la finale de la Coupe du Monde

Alors que la Coupe du Monde 2026 arrive à grands pas, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait une annonce ce jeudi avant l’ouverture de la compétition. En effet, le dirigeant de l’instance du football mondial a indiqué qu’un show aurait lieu lors de la finale.

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«Je ne peux pas encore révéler quels artistes se produiront, mais il y en aura plus d’un», a notamment déclaré Infantino. Reste désormais à connaître les convives pour ce spectacle…