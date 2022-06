Inter : Romelu Lukaku attendu au plus tard jeudi à Milan

La suite après cette publicité

Parti de l'Inter l'été dernier pour rejoindre Chelsea, Romelu Lukaku est sur le point de revenir en Lombardie. Depuis plusieurs semaines, Blues et Nerazzurri discutent d'un prêt payant pour l'international belge (102 sélections, 68 buts). Le montant évoqué était de 8 millions d'euros, plus 2M€ de bonus liés aux résultats du club italien. Et l'opération est sur le point d'être enfin bouclée.

Comme l'explique Sky Italia, l'actuel attaquant de Chelsea est attendu avant jeudi à Milan pour finaliser l'opération et revenir pour au moins une saison à l'Inter. Mercredi dernier, les médias italiens expliquaient d'ailleurs qu'un accord avait été trouvé entre toutes les parties pour ce prêt. Les Nerazzurri touchent donc au but dans ce dossier.