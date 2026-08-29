OM : Bruno Genesio confirme pour Leo Balerdi

Leonardo Balerdi est sur le départ de l’OM. Bruno Genesio a confirmé que l’Argentin était au coeur de négociations avec un autre club et il ne sera pas présent dans le groupe pour le déplacement à Monaco (coup d’envoi ce dimanche, 20h45).

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«Pour Balerdi, il s’est entraîné toute la semaine. Il y a des discussions en cours et il ne sera pas dans le groupe demain. Tous les autres joueurs sont opérationnels», assure l’entraîneur marseillais en conférence de presse. Nous vous en informions hier, le défenseur argentin devrait être prêté avec option d’achat à la Roma.