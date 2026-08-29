Menu Rechercher
Commenter 19
Serie A

OM : Bruno Genesio confirme pour Leo Balerdi

Par Maxime Barbaud - Chemssdine Belgacem

Leonardo Balerdi est sur le départ de l’OM. Bruno Genesio a confirmé que l’Argentin était au coeur de négociations avec un autre club et il ne sera pas présent dans le groupe pour le déplacement à Monaco (coup d’envoi ce dimanche, 20h45).

La suite après cette publicité

«Pour Balerdi, il s’est entraîné toute la semaine. Il y a des discussions en cours et il ne sera pas dans le groupe demain. Tous les autres joueurs sont opérationnels», assure l’entraîneur marseillais en conférence de presse. Nous vous en informions hier, le défenseur argentin devrait être prêté avec option d’achat à la Roma.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Marseille
Rome
Leonardo Balerdi

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Marseille Logo Marseille
Rome Logo AS Rome
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier