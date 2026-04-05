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Real Madrid : la statistique complètement dingue d’Alvaro Arbeloa

Par Tom Courel
1 min.
Álvaro Arbeloa @Maxppp

La Casa Blanca sombre en Liga ! Malgré un effectif toujours aussi talentueux et des individualités rarissimes en Europe, le Real Madrid démontre de nombreuses fragilités, notamment à l’extérieur (défaite 2-1 contre Majorque hier). Ces contre-performances commencent à susciter des interrogations autour des choix tactiques et de la dynamique collective en interne. Et Alvaro Arbeloa pourrait être le principal responsable de ce naufrage.

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Par ailleurs, le coach espagnol est le premier coach des Merengues au XXIe siècle à avoir perdu 5 matchs sur ses 18 premières rencontres sans être limogé. Contre Albacete (3-2), Benfica (4-2), Osasuna (2-1), Getafe (0-1) et donc Majorque (2-1), rien n’a souri à sa troupe. Une statistique assez dingue, qui illustre les débuts compliqués du technicien espagnol sur le banc des Madrilènes. Si le FC Barcelone prend désormais ses distances an championnat, le Real Madrid continue d’assombrir sa saison.

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