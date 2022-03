Atlético : le président Cerezo est confiant pour la suite de la compétition

Ce mardi soir l'Atlético Madrid de Diego Simeone a prouvé que le Cholismo n'était pas mort, en venant à bout de Manchester United, à Old Trafford après le nul à domicile. Cette victoire, qui survient dans une saison plutôt compliquée pour les Colchoneros a donné espoir et confiance au président Enrique Cerezo, qui fêtait son 1000e match à la tête du club : «je suis tout à fait sûr que nous irons loin dans cette Ligue des champions, car il y a de l'enthousiasme, de l'envie et nous avons une grande équipe.»

La suite après cette publicité

Dans des propos retranscris par Sport, il enchaîne en remerciant les supporters qui ont fait le déplacement : «cela a été un bon moment et un endroit magnifique pour célébrer ces 1000 matchs officiels pour l'Atlético de Madrid en tant que président. Je suis heureux et satisfait. Je remercie tous les fans d'Atleti, qui nous ont amenés si loin. J'espère que nous irons loin dans cette Ligue des Champions. Nous devons remercier ces 3 500 personnes qui sont venues, ce sont des gens merveilleux qui méritent cette victoire et cette place en quart de finale.»