Jonathan David sur les tablettes d’un club de Premier League

Dans la course au titre de meilleur buteur de Ligue 1, l’attaquant canadien Jonathan David est l’un des buteurs les plus réguliers du championnat depuis sa signature à Lille lors du mercato estival en 2020. Fréquemment lié à de grands clubs européens lors des périodes de transfert, le numéro 9 du LOSC sera en fin de contrat au mois de juin, et est libre de discuter avec les représentants de n’importe quel club, ce qui ne fait qu’amplifier sa cote en Europe et surtout en Premier League.

La suite après cette publicité

Selon The Guardian, le nouveau coach de West Ham Graham Potter a fait du Canadien sa cible prioritaire pour renforcer l’attaque des Hammers cet été. Un transfert pas facile, puisque l’Inter Milan et la Juventus surveillent très attentivement Jonathan David et l’évolution de sa situation. Reste à savoir si West Ham sera en mesure de répondre aux exigences salariales de David.