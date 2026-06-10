OM : l’AS Roma s’impatiente en coulisses pour Mason Greenwood

C’est un fait établi. L’AS Roma veut Mason Greenwood (24 ans) et l’Anglais a envie de rallier le club de la Louve. Hier, la presse italienne annonçait d’ailleurs qu’un accord avait été trouvé entre la star de l’Olympique de Marseille et les Giallorossi. Greenwood signerait un contrat jusqu’en 2031 et toucherait un salaire annuel de 4 M€ nets. Sur le papier, les deux parties sont faites pour s’entendre.

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Cependant, comme il était indiqué hier dans nos colonnes, la Roma doit encore trouver un terrain d’entente avec l’Olympique de Marseille. Les Phocéens espèrent toujours 55 M€ quand la Roma n’en propose que 40 M€. Marseille n’entend pas négocier à la baisse puisqu’il convient de rappeler que 40% du montant de la revente de Greenwood ira dans les poches de Manchester United. Cependant, Il Tempo assure que les Romains ont de l’espoir. En clair, le journal transalpin affirme que le club entraîné par Gian Piero Gasperini pense pouvoir boucler un accord avec l’OM sur les bases de 45 M€ plus des bonus.

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Robinio Vaz pousse en coulisses

En attendant, Il Corriere dello Sport explique que certains éléments au sein de l’AS Roma exhortent la direction à ne pas réclamer trop de patience. Les Giallorossi doivent encore introniser leur nouveau directeur sportif, mais le journal explique que les Romains ne doivent pas trop trainer. «Greenwood attend. Mais le temps, dans le football, est rarement un allié. Plus les jours passent, plus le risque augmente que d’autres clubs puissent s’immiscer dans les discussions engagées entre la Roma et le père-agent du joueur. Un danger bien réel, surtout lorsqu’il s’agit d’un footballeur qui continue de susciter un énorme engouement international.» L’AS Roma doit faire au plus vite, même si elle peut compter sur un soutien en interne.

Arrivé en Italie l’hiver dernier, Robinio Vaz, que certains médias annoncent sur le départ en prêt, a visiblement joué un grand rôle en coulisses pour la venue de Greenwood à Rome. « Robinho Vaz joue également un rôle particulier, lui qui a noué une relation très étroite avec Greenwood lors de son passage à Marseille. Les contacts entre les deux hommes n’ont jamais cessé et l’attaquant de la Roma a vanté à son ami le potentiel de l’environnement giallorosso, le travail de Gasperini et les opportunités qu’il pourrait trouver dans la capitale. Une invitation sincère, née d’une complicité forgée sur le terrain. (…) Une collaboration qui a nourri une estime réciproque et qui se transforme aujourd’hui en une petite, mais significative passe décisive sur le marché des transferts », écrit le quotidien. Reste à savoir si cela sera suffisant.