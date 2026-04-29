13 matches de suspension pour le gardien de Saragosse, auteur d’un violent coup de poing

Le week-end dernier en D2 espagnole, la rencontre entre Huesca et le Real Saragosse a tourné au règlement de comptes. En effet, Esteban Andrada, gardien de Saragosse, a violemment agressé l’un de ses adversaires, à savoir Jorge Pulido. Après avoir reçu son deuxième carton jaune, il lui a notamment asséné un coup de poing. Ce qui a provoqué une bagarre générale. Des images que l’on n’aime pas voir sur un terrain de football.

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Son geste a été sanctionné par la commission de discipline de la RFEF. En effet, Andrada écope de 13 matches de suspension (12 matches de suspension et 1 en plus pour son expulsion). Impliqué dans la rixe qui a suivi, Dani Tasende, qui évolue aussi à Saragosse, a été suspendu 2 matches. Dans le camp adverse, Dani Jiménez, le portier de Huesca, a été sanctionné de 4 matches de suspension.