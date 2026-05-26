L’inoxydable Jamie Vardy fait parler de lui durant ce mercato

Quand Jamie Vardy a quitté Leicester, descendu en Championship l’an passé, beaucoup ont été nombreux à prédire un fiasco total à La Cremonese. Le buteur anglais, alors âgé de 38 ans, s’apprêtait à vivre sa première expérience à l’étranger, lui qui a été révélé sur le tard. Certes, il n’a pas réussi le pari de maintenir son club en Serie A, valeureux 18e mais à 4 points du maintien. Il s’en est tout de même bien sorti d’un point de vue personnel.

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Ses 7 réalisations en 29 matchs de championnat (en plus de 3 assists) en ont fait le 2e meilleur buteur de son équipe, derrière les 10 buts de Federico Bonazzoli. Vardy a même terminé l’exercice en boulet de canon avec 2 buts et 1 passe décisive sur les trois derniers matchs. Les deux succès acquis lors des 36e et 37e journées n’ont malheureusement pas suffi à sauver les Grigiorossi. Le maintien aurait été synonyme de prolongation automatique pour l’attaquant.

Retour en Premier League ?

Au lieu de cela, il est à nouveau sur le marché et cette expérience loin de la grisaille anglaise lui a plutôt bien plu. Il ne serait pas contre rester en Serie A d’après les médias italiens après avoir marqué face à quelques ténors nationaux : l’Atalanta, la Juventus, Bologne. Le joueur le plus capé de l’histoire de Leicester (500 apparitions, 200 buts), héros d’un documentaire disponible sur Netflix actuellement, disposerait aussi de pistes avec des clubs de Liga de seconde partie de tableau.

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Mais sa priorité, d’après le Daily Mail, c’est de revenir en Premier League de montrer qu’il a encore le niveau du haut de ses 39 ans et de son histoire personnelle très particulière. Certaines équipes anglaises se montreraient intéressées à l’idée de recruter un joueur d’expérience, emblématique même des dernières années au pays. L’ex-international (26 sélections, 7 buts) pourrait rendre quelques services dans un rôle de joueur de complément. Avis aux amateurs.