Le Real Madrid a bouclé l’arrivée d’un attaquant de 19 ans

Cet hiver, le Real Madrid ne s’est pas montré très actif sur le mercato. Pourtant, la presse espagnole indique que les Merengues veulent recruter un défenseur supplémentaire. En ce qui concerne l’attaque, ils ont déjà bouclé l’arrivée de Kylian Mbappé pour l’été prochain comme révélé par nos soins. Discrets, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu continuent de fouiner pour dénicher les talents de demain. Et ils ont trouvé leur bonheur avec Jeremy De León.

«Le CD Castellón et le Real Madrid CF ont trouvé un accord pour le transfert de Jeremy De León vers l’équipe madrilène après deux saisons et demie dans l’entité Albinegra. Nous souhaitons remercier De León pour le travail effectué. Il a joué des matchs avec Juvenil A, l’équipe réserve, et a fait le saut dans la première équipe lors des dernières étapes de la saison 21-22. La saison dernière, il a disputé 30 matchs avec l’équipe, marquant deux buts, dont un lors du match historique contre le RC Deportivo en Castalia (4-3). Lors de ce premier tour, il a disputé 11 matchs et délivré une passe décisive. Le club lui souhaite bonne chance pour son avenir. Merci beaucoup, Jéré!», a annoncé son club via un communiqué de presse. L’attaquant portoricain de 19 ans va évoluer avec le Castilla avant de peut-être avoir sa chances avec les pros.